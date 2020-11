L’analista inglese: “L’approccio dell’attacco della Fiorentina è stato poco efficace. Le linee viola erano troppo distanti”

Il solito Young Wang di totalfootballanalysis ha analizzato la gara tra Fiorentina e Roma. Queste le conclusioni dell’analista tattico sulla fase offensiva della Fiorentina: “Il sistema di gioco era il solito 3-5-2, con tre nella parte dietro. Quando giocavano da dietro, i loro terzini non si posizionavano molto in alto e la palla veniva solitamente consegnata ai loro piedi. Questo per istigare il terzino della Roma a farsi avanti e premere, e lo spazio dietro di loro sul fianco / metà spazio sarebbe stato esposto se i difensori centrali non si fossero mossi abbastanza velocemente da coprire.

E ha continuato: “Abbia visto che il terzino destro Lirola aveva sempre la palla in posizione profonda. Poi il terzino sinistro della Roma, Spinazzola, è stato convinto a pressare Lirola, lasciandosi spazio alle spalle. In questo scenario il difensore centrale sinistro Ibañez non si è avvicinato alla copertura di Spinazzola e si è creata un’apertura. Dusan Vlahović si è poi spostato in apertura e ha ricevuto più spesso palla”.

E ancora: “Questo approccio è stato efficace solo per poche volte. È stato neutralizzato dalla trappola reattiva della Roma e dall’ottima prestazione individuale dei difensori della Roma La distanza tra le tre linee della Fiorentina era enorme nell’attacco di posizione. Quindi, dal punto di vista offensivo, il supporto da altre linee non è stato sufficiente e potrebbe mettere il portatore di palla in una situazione difficile. Inoltre, l’enorme distanza diminuirebbe le probabilità per la Fiorentina di ottenere il secondo pallone. Quando la Roma ha recuperato la palla, i suoi giocatori di punta potevano facilmente portare la palla negli spazi vuoti per affrontare in avanti e far avanzare la palla”.

La conclusione: “La Roma non ha vinto senza motivo. Ogni giocatore ha usato la sua forza, le prestazioni dell’intera squadra sono state innalzate ad un alto livello”.