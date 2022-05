LaNazione.it: Regalo viola Europa sempre più complicata

Quest’oggi non ci sono i giornali in edicola visto che il 1 maggio i giornalisti della carta stampata non hanno lavorato. Su Lanazione.it leggiamo questo articolo sul match della Fiorentina: “Regalo viola. Terracciano, che errore”. Sottotitolo: “Dopo un buon primo tempo i gigliati soffrono nella ripresa e prendono gol per un passaggio sbagliato del portiere”.

Articolo che inizia così: “Un disimpegno inspiegabile di Terracciano decide la sfida tra Milan e Fiorentina. Terza sconfitta consecutiva per i viola in campionato (quarta se mettiamo la semifinale di Coppa Italia) e corsa per l’Europa ormai sempre più complicata”.