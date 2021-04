Landucci: “La Fiorentina non è ancora salva, ma la rosa è da settimo posto. Con la Juventus gioia doppia: nell’88 vincemmo a Torino e…”

Marco Landucci, ex portiere della Fiorentina e vice di Massimiliano Allegri alla Juventus, ha parlato al Corriere Fiorentino: “Ormai ci siamo tutti abituati alle gare senza pubblico, però la Fiorentina è sicuramente una delle squadre più penalizzate da questa situazione, perché il pubblico di Firenze ha sempre dato una spinta in più”.

Continua così Landucci: “Alla fine della partita (con il Verona ndr) ho visto tutti molto contenti, compreso il presidente. Però attenzione: la Fiorentina non è ancora salva, deve continuare a giocare con determinazione e voglia per arrivare il prima possibile a conquistare punti per uscire dalla mischia. Per i nomi che ha in rosa, la Fiorentina potrebbe avere più punti e stare tra il settimo e l’ottavo posto in classifica. Ricordi? il 15 maggio del 1988 vincemmo 2-1 a Torino e, quasi contemporaneamente, nacque la mia prima figlia, Eleonora. Essere diventato padre e poi la domenica battere la Juve a Torino fu una doppia gioia. Indimenticabile. Sono toscano, sono arrivato a Firenze a 14 anni e sono stato in viola dieci anni. La Fiorentina fa parte della mia vita”.