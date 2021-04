L’aneddoto che evidenzia l’enorme spessore umano di Astori: “Comprò una scultura per poi riconsegnarla a Cure2Children e…”

Vi abbiamo raccontato come nasce l’iniziativa per quanto riguarda il murale per l’ex capitano della Fiorentina, Davide Astori, all’Isolotto. Ma attraverso la nostra intervista a Roberto Valerio, membro del direttivo di Cure2Children (Onlus a cui Davide era legato), è emerso un aneddoto che evidenzia ancora, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’immenso spessore umano dell’eterno capitano viola.

“Quando facemmo un’asta durante un evento, lui acquistò una scultura. Appose la firma sull’assegno e se l’aggiudicò all’asta. Poi, al temine della serata, ci ha consegnato nuovamente la scultura per poterla rimettere all’asta in altre occasioni. Questo per far capire che Davide non era certo un testimonial di facciata ma sentiva profondamente la mission di cure2children”.