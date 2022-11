L’aneddoto di Reginaldo: “Avevo già firmato per la Fiorentina, ma non lo sapevo! Quanti ricordi, vado a Firenze appena posso”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Reginaldo ha rilasciato una lunga intervista a Lacasadic.com. Ha parlato anche del suo trasferimento in viola e del periodo passato a Firenze: “Ricordo com’era andata: il mio ex procuratore ha voluto farmi una sorpresa, chiamandomi all’improvviso e dicendomi che dovevo firmare per la Fiorentina. Successe tutto velocemente”.

Reginaldo continua con l’aneddoto: “Avevo litigato con tutti a Treviso; non giocavo più, mi veniva preferito Acquafresca. Questo perché ero già stato venduto alla Fiorentina, ma io non lo sapevo! Beh, io comunque non ci ho pensato due volte e ho firmato, trovando un gruppo meraviglioso. Mi sono subito sentito a mio agio“.

E aggiunge: “Era la stagione della penalizzazione di 11 punti, abbiamo fatto molto bene. Ricordo il mio assist vincente per Toni, contro l’Inter. 28 presenze e 6 gol, col raggiungimento della qualificazione in Coppa Uefa, sono dati da grande stagione. Sono rimasto in buonissimi rapporti, appena posso vado a Firenze“.