L’annuncio di Spadafora: “Tifosi allo stadio da settembre, ma non sarà come prima”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha fatto un annuncio importante sulla riapertura degli stadi nel corso di un’intervista rilasciata al GR1. Queste le sue parole: “Se la curva epidemiologica lo consentirà, a settembre il pubblico potrà tornare negli stadi. Ovviamente non riempiendo gli impianti come prima e rispettando una serie di misure che stiamo studiando. Questa però non sarà l’unica riforma da discutere al prossimo consiglio dei Ministri”.

0 0 vote Article Rating