L’Ansa ferma i sogni di gloria dei tifosi della Fiorentina. Secondo una agenzia uscita poco fa, infatti, le voci sulla trattativa tra la Fiorentina e Javi Martinez non sarebbero state confermate. Sempre l’Ansa scrive che, per il mercato in entrata resta viva l’idea Piatek insieme a Mandzkuic, Borja Mayoral e Eder.

Vedremo che succederà, intanto secondo la principale agenzia del paese, Martinez resta solo una suggestione estiva.