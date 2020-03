Lapo Elkann getta benzina sul fuoco: “Ve la prendente con Andrea Agnelli ma lui ha fatto tanto per il calcio italiano”

Non si placano le critiche dirette al presidente della Juventus Andrea Agnelli, preso di mira dai tifosi di diverse squadre di Serie A accusandolo di aver fatto pressioni per il rinvio delle cinque gare in programma per questo fine settimana tra cui Udinese-Fiorentina. Per prenderne le difese è intervenuto il cugino Lapo Elkann con un post sui suoi profili social che ha scatenato ulteriori polemiche: “Prima di essere juventini, interisti ecc. siamo italiani, non dimentichiamocelo mai. Mio cugino Andrea ha fatto tanto per la Juve e il calcio italiano e internazionale. Io gli voglio un mondo di bene e gli sono grato per ciò che ha dato e dà a noi juventini oltre che agli amanti del calcio. E viene da chiedermi perché molti in un momento così difficile abbiano la voglia di alimentare polemiche. Ci sono priorità che vanno oltre la passione del calcio di tutti”. Di seguito il suo post con commenti a seguito:

