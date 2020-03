L’appello dei tifosi: I supporters viola pronti a schierarsi per la battaglia più importante

I tifosi della Fiorentina sono pronti a scendere in campo a sostegno degli ospedali. Come scrive La Nazione, non appena sarà chiaro l’evolvere della stagione, se il campionato – alla luce dei casi di positività riscontrati in club di Serie A che hanno imposto misure di quarantena – potrà davvero continuare e se, eventualmente, le porte chiuse diventeranno l’unica via di fuga per arrivare al traguardo finale, ecco che i tifosi, dall’Associazione Tifosi Fiorentini fino alla Curva Fiesole, con la condivisione dell’idea anche da parte del Centro di Coordinamento Viola Club, faranno appello al presidente Commisso affinché il rateo restante possa essere girato direttamente dal club ad un ente ospedaliero impegnato in prima linea in questa battaglia contro il Coronavirus.