L’appello della Fiorentina ai tifosi: “Evitiamo cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia”

A poche ore dalla semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus, la Fiorentina ha deciso di rivolgere un appello ai sostenitori gigliati che domani sera verranno al Franchi: “La Fiorentina ringrazia i tantissimi tifosi che saranno allo stadio accanto alla squadra per la partita di mercoledì.

Il Club viola invita anche in questa occasione i nostri tifosi a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l’amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia”.

In questo senso, si coglie la preoccupazione da parte della società sull’accoglienza che verrà riservata a Dusan Vlahovic nel giorno del suo ritorno a Firenze.