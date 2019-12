L’appetito vien mangiando: l’occasionissima per Vlahovic

Dopo la rete spettacolare di domenica scorsa contro l’Inter, Dusan Vlahovic ha davanti a sè l’ultimo ostacolo per consacrarsi ad attaccante titolare di questa Fiorentina. Infatti, nonostante per la prima parte di stagione non sia stato valorizzato, nelle ultime uscite è stato spesso utilizzato complici i tanti acciacchi tra i colleghi di reparto.

Vlahovic è un diamante grezzo, e questo lo si è sempre saputo. Col tempo e con l’esperienza sta imparando a prendere spazi, tempi e ad essere sempre più una autentica spina nel fianco per le difese ospiti.

La partita di domani contro la Roma è importante per la squadra ma specialmente per lui. Un’altra buona prestazione, condita casomai da qualche rete, lo eleverebbe ad un livello superiore rispetto ai colleghi di reparto.

Considerando, infatti, che Ribery non tornerà troppo presto, anche le prime gare di Gennaio potrebbero vedere il giovane serbo protagonista. L’appetito vien mangiando, recitava un proverbio, e Vlahovic ha voglia di continuare a stupire una Firenze che, piano piano, è sempre più innamorata di lui.