L’approccio più soft di Friedkin: “Momento di grande esaltazione, Conference grande emozione ma ha vinto la Roma, non io”

Piace sempre al patron della Fiorentina Rocco Commisso, mettersi a paragone con i presidenti degli altri club, specialmente se americani. Una strategia piuttosto isolata, considerati i toni utilizzati ad esempio da Dan Friedkin che ha parlato con positività in relazione a un po’ tutto quanto concerne gli aspetti della Roma ma anche dei settori in cui agisce il suo gruppo: “E’ un momento di grande esaltazione per le nostre attività, abbiamo un profondo affetto e riconoscimento per tutti i tifosi della Roma e per i nostri clienti degli altri settori. La loro fedeltà è stata fondamentale per i successi conquistati in questi anni. E’ un momento felice per il nostro gruppo, i numeri sono in costante crescita. La Conference? E’ stata un’emozione enorme, sono molto felice che la Roma sia tornata a vincere dopo tanto tempo: lo meritavano la tifoseria, la città e la squadra. Non ho vinto io, ha vinto la Roma”.

Friedkin nella Roma fin qui ha versato quasi 600 milioni di euro, il gruppo Friedkin sta facendo registrare una grande crescita, un po’ come la Mediacom che registra utili da una serie sterminata di trimestri.