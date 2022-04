L’aprile di fuoco della Fiorentina

Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità della data in cui verrà recuperata Fiorentina-Udinese, che è stata fissata per mercoledì 27. Per questo, il mese di aprile che è cominciato oggi sarà ancora più infuocato per la squadra di Italiano. Sei partite, tutte importanti e decisive per il rush finale di stagione. Dopo il derby di domenica contro l’Empoli, Biraghi e compagni saranno di scena domenica 10 al Maradona contro il Napoli.

Il sabato di Pasqua al Franchi arriva il Venezia, mentre il 20 la Fiorentina si giocherà un posto in finale di Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro la Juventus. Il 24 trasferta a Salerno e poi, come detto, il 27 ci sarà l’Udinese in casa. I prossimi trenta giorni, che si tratti di un piazzamento in Europa o comunque migliore delle ultime due stagioni, indirizzeranno la stagione della Fiorentina.