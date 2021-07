L’arbitro che dirigerà Italia-Spagna è una vecchia conoscenza della Fiorentina, tra grandi gioie e grandi… dolori!

Sarà il signor Felix Brych a arbitrare la semifinale degli Europei tra Italia e Spagna in programma martedì sera. Il tedesco è una vecchia conoscenza della Fiorentina visto che ha diretto due delle più importanti partite della squadra viola nelle coppe europee. Il primo precedente risale al 2009, quando la Fiorentina sconfisse al Franchi il Liverpool per 2-0 in Champions League. Altro ricordo viola con Felix Brych è la più recente (2015) semifinale di andata di Europa League a Siviglia, dove la Fiorentina venne sconfitta per 3-0.