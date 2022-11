L’Argentina batte nettamente la Polonia di Zurkowski, che passa comunque il girone. Messico beffato all’ultimo

Si sono appena concluse le due partite delle ore 20 di questo mercoledì sera di Mondiali: deciso il destino del girone C. La Polonia perde per 0-2 contro l’Argentina, la quale si rialza dopo lo spavento iniziale, con il rigore fallito da Lionel Messi, e conferma il successo con le reti di Alexis Mac Allister e Julian Alvarez. L’Albiceleste festeggia il passaggio del turno come prima del girone.

Brutta sconfitta per la Polonia di Zurkowski (oggi ancora in panchina per tutta la partita), che però passa comunque come seconda. Messico che vince per 1-2 contro l’Arabia Saudita, ma che vede ogni residua speranza sgretolarsi alla rete dei ragazzi di Renard: la differenza reti li condanna al terzo posto.