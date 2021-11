L’Argentina si è quasi arresa per Gonzalez, mentre la Fiorentina attende e spera

Sono già passate più di due settimane dall’annuncio della positività al Covid-19 di Nico Gonzalez. L’esterno d’attacco della Fiorentina non si è ancora negativizzato, motivo per cui si fa sempre più largo l’ipotesi di un ritiro della convocazione da parte dell’Argentina.

Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, nella migliore delle ipotesi Gonzalez potrebbe essere in grado di volare in Sud America soltanto per la seconda partita, quella contro il Brasile, in programma nella notte tra martedì e mercoledì della prossima settimana. Manca soltanto l’annuncio, ma Scaloni si è ormai convinto di rinunciare all’ex Stoccarda anche per via del completo recupero del Papu Gomez.

La Fiorentina e mister Vincenzo Italiano sperano che già nelle prossime ore arrivi il tampone che certifichi la guarigione di Gonzalez, così da potergli permettere di uscire di casa dopo due settimane e tornare ad allenarsi. Nel caso non succeda, l’argentino dovrà aspettare 21 giorni (che scadono lunedì) per poter uscire anche in caso di mancata negatività.