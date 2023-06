L’Aris Limassol è deciso a rilevare a titolo definitivo Kokorin. La proposta dei ciprioti alla Fiorentina ed i dubbi del giocatore

Nelle ultime ore si registrano novità sul fronte Aleksandr Kokorin. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com c’è una proposta ufficiale di acquisto da parte dell’Aris Limassol per l’attaccante della Fiorentina, che ha militato proprio nella squadra biancoverde nell’ultima stagione. In questi giorni per Kokorin si è mosso anche il club turco Fatih Karagumruk.

Da capire cosa vuol fare del proprio futuro il giocatore russo, dopo un anno a Cipro il giocatore è ora indeciso sul da farsi. Se rimanesse sarebbe però uno dei più pagati della rosa della Fiorentina e questo è da tenere in considerazione, vista anche la non centralità del giocatore nel progetto.