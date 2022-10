L’arma a partita in corso o Italiano sta preparando una sorpresa?

Sta meglio l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez. Fortunatamente negli ultimi giorni ha potuto spingere ed allenarsi regolarmente coi compagni.

Ma ancora non è pronto per poter giocare titolare. Questo almeno stando alle parole pronunciate dall’allenatore gigliato, Vincenzo Italiano: “Sta bene è a disposizione. Nell’ultima mezz’ora può darci qualcosa in più”. Dunque l’argentino potrebbe essere un’arma (in senso figurato ovviamente) importante che potrebbe essere utile a partita in corso.

Questo a meno che lo stesso Italiano non abbia provato a bluffare e stia preparando una sorpresa da giocarsi ad inizio gara. Molto probabilmente non sarà così ma non sarebbe di certo la prima volta che il tecnico nato a Karlsruhe stupisce tutti.