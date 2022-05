L’armadietto di Callejon al centro sportivo sta per chiudersi

Dopo due anni, José Callejon sta per chiudere il suo armadietto al centro sportivo. Anche per lui la partita di domani sarà l’ultima in viola.

L’esterno arrivato alla Fiorentina a parametro zero nell’ottobre del 2020 è destinato a tornare a casa, in Spagna, nel club dove il manager gli farà trovare la collocazione ritenuta migliore.

Zero è costato il suo cartellino ai viola e zero la società incasserà adesso, perché stiamo parlando di un giocatore il cui contratto scadrà a giugno e che non è stato rinnovato. Poche presenze, pochissimi gol, il suo passaggio a Firenze è stato tutt’altro che indimenticabile.