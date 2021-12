L’arrivo di Ikoné avrà delle conseguenze (contrattuali) per Callejon

L’arrivo alla Fiorentina di Ikonè avrà delle ripercussioni non solo nell’immediato ma anche per il futuro. In questo senso chi potrebbe rimetterci è Callejon.

Con l’acquisto del francese si riducono al lumicino le possibilità che il club viola possa proporre un rinnovo del contratto, che scadrà a fine stagione, all’ex Napoli.

Da febbraio, essendo in regime di svincolo, lo spagnolo potrà cominciare a trattare con altre squadre per la prossima stagione: si libererà a costo zero (almeno a livello di cartellino).