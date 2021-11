L’Arsenal continua il suo corteggiamento alla Fiorentina per Vlahovic, ma l’entourage del giocatore non risponde al telefono: le ultime

L’Arsenal è attivissima sul mercato, pronta a tornare ai vertici del calcio inglese. Uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti dei Gunners sarebbe quello di Dusan Vlahovic. Come riporta Sky, la trattativa tra i londinesi e la Fiorentina procede inesorabile. La proprietà d’oltremanica sarebbe disposta ad accontentare la richiesta di Mikel Arteta. A non vedere di buon occhio il trasferimento, però, è proprio l’entourage del giocatore serbo, che addirittura non risponderebbe al telefono quando a chiamare sono proprio gli uomini dell’Arsenal. Un segnale chiaro di come la destinazione non sia, per il momento, assolutamente gradita al classe 2000.