L’assalto finale per Piatek? Dipende da Chiesa!

La Fiorentina si ritiene “messa bene” per il proprio reparto offensivo. Là davanti resta da capire se andrà in scena il tentativo giusto per arrivare a Krzysztof Piatek dell’Hertha Berlino. La formula con la quale il club viola vorrebbe chiudere l’affare è ormai conosciuta: prestito con diritto di riscatto da 25 milioni di euro. Il diritto di riscatto potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni (più o meno la stessa formula messa in piedi per Torreira).

Alla questione Piatek, secondo La Nazione, è legato anche il futuro di Chiesa. Parte o non parte? La presenza a Firenze di Commisso sarà fondamentale per dirimere la faccenda, con le più importanti squadre italiane che sono interessate all’evolversi della questione.