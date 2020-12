Si parla del calciomercato della Fiorentina anche nell’odierna edizione di Tuttosport. Il Torino, al momento ultimo in classifica, si sta preparando ad una sessione importante per rinforzare la rosa di Marco Giampaolo. In tal senso, ha preso quota la candidatura di Christian Kouame, che potrebbe lasciare Firenze – si legge – in prestito con diritto di riscatto. La Viola, infatti, sarebbe disposta a cederlo ad una squadra che gli consenta di giocare per crescere e contemporaneamente valorizzare un capitale tecnico ed economico attualmente in ghiaccio. A fare il percorso inverso potrebbe essere Simone Zaza, anche se – aggiungiamo – difficilmente la Fiorentina completerà il proprio attacco soltanto con il numero 11 granata.

Inoltre, il Torino cerca rinforzi anche in mediana e avrebbe messo nel mirino Alfred Duncan, arrivato in riva all’Arno un anno fa proprio come Kouame. La società granata potrebbe anche decidere – continua Tuttosport – di inserire Armando Izzo nella trattativa, visto che la Fiorentina starebbe cercando un ulteriore difensore centrale. E soprattutto in caso di conferma della difesa a tre, il classe ’92 sarebbe il profilo ideale.