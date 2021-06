L’asse Firenze-Porto si surriscalda: chiesto un altro giocatore al club lusitano, ma l’affare si prospetta complicato

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni al Porto anche per Otávio, trequartista portoghese classe 1995. Dopo l’interesse per Sergio Oliveira e Jesus Corona, Pradè vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con il club portoghese per altri possibili affari. Per Otávio però il Porto chiede di pagare la clausola rescissoria che è superiore ai 30 milioni. Una possibile trattativa che non si prospetta facile.