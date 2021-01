L’asse sul quale potrebbero nascere le fortune di Prandelli e della Fiorentina

Una volta può essere anche solo una semplice coincidenza. Due volte si comincia già a parlare di indizi. Alla terza volta che succederà (speriamo prestissimo) potremmo essere davanti ad una prova.

A cosa ci riferiamo? Prendiamo gli ultimi due gol realizzati dalla Fiorentina, quello con la Lazio prima e con il Cagliari poi. Sono nati sullo stesso asse Callejon-Vlahovic. All’Olimpico lo spagnolo ha recuperato palla e l’ha messa al centro per assecondare il taglio dell’attaccante, placcato in area da Hoedt con conseguente calcio di rigore per i viola. Al Franchi invece c’è stato prima il break importante di Quarta che ha fatto proseguire sulla fascia l’ex Napoli che poi, a sua volta, ha regalato una palla bassa ad aggirare la difesa avversaria da far vedere in tutte le scuole calcio, per mettere in condizione il compagno di fare centro.

Un duetto di qualità che potrebbe fare le fortune di Prandelli e della Fiorentina, da impiegare adesso con continuità per non interrompere quello che di buono sta venendo fuori.