L’assenza di Pulgar e un obbligo per Iachini in vista dell’Atalanta

La Fiorentina comincia quest’oggi la settimana di allenamenti che porta alla sfida di domenica sera contro l’Atalanta. Al Franchi mancheranno sicuramente Franck Ribery ed Erick Pulgar, il primo espulso per il fallo su Zappacosta mentre il cileno, diffidato, è stato ammonito. Vista l’assenza dell’ex Bologna, si spalancano le porte per un ritorno dal 1′ per Sofyan Amrabat, che nelle ultime tre partite tra infortuni e scelte tecniche ha giocato appena 5′.

Un’occasione da non buttare via per il marocchino, che fino ad oggi non ha del tutto convinto e rispettato le attese. Ma anche per Beppe Iachini, che nei prossimi giorni dovrà riuscire a caricare Amrabat in vista di una partita in cui ci sarà davvero bisogno del suo apporto.