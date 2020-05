L’asso nella manica della Fiorentina

Continuano a circolare le voci sull’interesse della Fiorentina di Rocco Commisso sull’attuale difensore centrale del Tottenham Jan Vertonghen. Il rapporto con Jose Mourinho non è mai decollato, e lasciare Londra sembra essere l’unica opzione possibile. secondo quanto riportato questo pomeriggio dal portale sportivo belga voetbalkrant, il difensore belga, che è in scadenza con il club inglese, potrebbe scegliere davvero la squadra viola. Infatti nonostante l’interesse di Roma, Napoli e Ajax, la Fiorentina avrebbe un punto a favore: nonostante la mancata partecipazione alle coppe europee, il belga a Firenze potrebbe trovare spazi che a 33 anni altre piazze non sarebbero in grado di garantirgli. Ancora è presto per parlare di trattativa, ma intanto i dirigenti viola cominciano a scaldare i motori per regalare a Commisso la squadra dei sogni.

