L’Atalanta a caccia di risorse per la fascia: nel mirino c’è il rilancio di un calciatore viola

Un contributo deludente finora quello di Rachid Ghezzal con la maglia della Fiorentina: appena otto partite in campionato, di cui solo tre da titolare, ed una di Coppa Italia. L’algerino è stato travolto dall’onda di negatività che ha avvolto un po’ tutta la squadra viola negli ultimi due mesi ma non ha mai dato segnali intriganti negli spezzoni in campo. Ma sul mercato c’è chi lo rilancerebbe e si tratta dell’Atalanta: secondo La Gazzetta dello Sport la società nerazzurra lo tiene d’occhio come alternativa a Gosens e nel caso subentrerebbe alla Fiorentina nel prestito stipulato sei mesi fa con il Leicester. Per ora siamo alle ipotesi ma la sensazione è innanzitutto il giudizio debba passare da Iachini, appena insediatosi sulla panchina viola.