Se per il Comune di Firenze e la Fiorentina devono ancora essere ufficializzati i tempi ufficiali del restyling del ‘Franchi’ e riguardare ancora qualcosa a livello progettuale, come affermato nei giorni scorsi dalla nuova soprintendente Antonella Ranaldi, lo stesso non si può dire per lo stadio dell’Atalanta.

L’amministratore delegato dei nerazzurri, Luca Percassi, ha infatti parlato a margine dell’incontro prenatalizio con la stampa organizzato al Gewiss Stadium dettando i tempi per la ristrutturazione dello stadio: “I lavori di completamento inizieranno alla fine di questo campionato: per settembre 2024 avremo lo stadio da 25mila posti che Bergamo merita e di cui siamo orgogliosi”.