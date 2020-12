L’Atalanta e l’arma in più di Prandelli: tutto pronto al rientro di un giocatore fondamentale

La Fiorentina potrebbe sfidare l’Atalanta con tutti i suoi uomini al meglio. Secondo quanto si apprende da Radio Bruno, infatti, quest’oggi Gaetano Castrovilli si è allenato a parte ma domani sarà in gruppo. Una notizia decisamente positiva per Cesare Prandelli che ha davanti una sfida difficile e, nella quale, serviranno tutte le migliori abilità dei giocatori viola per portare a casa punti fondamentali.

La botta subita da Castrovilli col Genoa è stata netta e, la foto poi postata dal numero dieci, ne è la dimostrazione.