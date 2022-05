L’Atalanta perde un pezzo pregiato per l’ultima di campionato: ecco l’entità dell’infortunio dell’ex Fiorentina Muriel

Bruttissime notizie in casa Atalanta. L’attaccante colombiano, Luis Muriel, ex tra le altre della Fiorentina, salterà l’ultima giornata di campionato. Sostituito a San Siro per un problema al ginocchio, il bomber dell’Atalanta si è sottoposto oggi a esami strumentali. Come riportato da Sky Sport, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di I-II grado al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro.

Muriel si era fermato nel primo tempo col Milan, poi aveva stretto i denti fino a chiedere il cambio al 55’. Al suo posto Gasperini aveva inserito Zapata. Un infortunio grave proprio in occasione dell’ultima giornata, che deciderà le sorti europee della Dea, in lotta proprio con la Fiorentina. L’ex viola tornerà per l’inizio della prossima stagione, il club confida di averlo per l’inizio della preparazione.