L’Atalanta pesca un gol dalla Primavera per espugnare Bologna e la Fiorentina scivola un po’ più lontana. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E’ servito addirittura un gol del classe 2002 Cisse all’Atalanta per espugnare il Dall’Ara contro il Bologna e vincere per 1-0 nel posticipo della 30esima giornata. I nerazzurri erano reduci dalla sfida di Europa League a Leverkusen, vinta in modo simile e con lo stesso punteggio e in classifica ora allungano sulla Fiorentina, che torna a -4.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Roma, Atalanta* 51, Lazio 49, Fiorentina* 47, Sassuolo 43, Verona 42, Torino* 35, Bologna*, Empoli 33, Udinese** 30, Sampdoria, Spezia 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*una partita in meno