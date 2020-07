L’Atalanta prova a battere sul tempo la Fiorentina per Florenzi, la Roma vuole solo soldi

Secondo alcune notizie che provengono dalla Capitale l’Atalanta sarebbe pronta a presentare alla Roma una prima offerta ufficiale per Alessandro Florenzi, nel mirino anche della Fiorentina. Ritornato in Italia dopo l’esperienza al Valencia, il terzino è alla ricerca di una nuova squadra. La società bergamasca aveva proposto uno scambio con Gollini, ma i giallorossi per Florenzi vogliono solo cash.

