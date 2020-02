L’Atalanta ritrova lo spauracchio Dragowski: “l’uomo che seppe resistere a 47 tiri in porta”

Sembra proprio essere un incubo per l’Atalanta Bartlomiej Dragowski. Sul proprio account Twitter, infatti, il portale Atalanta News ha infatti pubblicato un post con la foto del portiere della Fiorentina e sopra scritto: “Il prossimo match è fuori casa contro la Fiorentina. Sfortunatamente, incontreremo quest’uomo, Dragowski. Un uomo che ha resistito a 47 tiri sferrati dall’Atalanta contro la sua porta, quando vestiva la maglia dell’Empoli lo scorso anno, nella partita finita 0-0″. Insomma, la speranza per tutti i fiorentina è che Dragowski possa ripetere una prestazione del genere, cosa al quale tra l’altro ci ha già abituato. Come ad esempio, nell’ultima partita casalinga contro il Genoa.