L’Atalanta si assicura un gioiello olandese seguito la scorsa estate anche dalla Fiorentina

Un colpo molto importante per l’Atalanta. Il club bergamasco si è assicurata le prestazioni di Sam Lammers, seguito la scorsa estate anche dalla Fiorentina. Un acquisto che va a rinforzare ulteriormente il pacchetto offensivo della formazione di Gian Piero Gasperini. L’edizione odierna di Tuttosport dà alcuni dettagli sull’operazione: il PSV ha sempre chiesto 10 milioni di euro con la Dea che invece era ferma sui sette. Alla fine l’accordo si è trovato sulla base di 9 milioni di euro, in quanto il giocatore era in scadenza di contratto.

0 0 vote Article Rating