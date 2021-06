L’Atalanta si unisce al Marsiglia nella corsa a Lirola. La posizione della Fiorentina

Non c’è solo l’Olympique Marsiglia su Pol Lirola. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche l’Atalanta avrebbe mosso i primi passi per arrivare al terzino destro di proprietà della Fiorentina. Lo spagnolo è tornato in riva all’Arno dopo che i francesi hanno deciso di non riscattarlo, ma adesso quest’ultimi sarebbero pronti ad un nuova offensiva pari a dodici milioni di euro. I nerazzurri hanno effettuato un primo sondaggio, ma niente di concreto per il momento.

La Fiorentina, prima di decidere se privarsi o meno di Lirola, valuterà la questione assieme al nuovo allenatore appena verrà deciso chi sarà.