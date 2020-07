L’Atalanta strapazza il Brescia con il rimpianto viola Pasalic, rondinelle che restano lontano dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Partita durata mezz’ora a Bergamo e stravinta dall’Atalanta nel derby con il Brescia: è finita addirittura 6-2 per gli uomini di Gasperini. Tripletta per il mattatore Pasalic, poi reti di De Roon, Zapata e Malinovskyi. Per il Brescia invece Torregrossa aveva pareggiato inizialmente mentre Spalek ha siglato il gol finale della bandiera.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 76, Atalanta 70, Inter, Lazio 68, Roma 54, Napoli 52, Milan 50, Sassuolo 46, Verona 44, Bologna 42, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 36, Udinese, Sampdoria 35, Torino 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.