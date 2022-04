L’Atalanta torna alla vittoria contro il Venezia e si avvicina alla Fiorentina: Torino ok contro lo Spezia Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si sono conclusi i primi due anticipi della 34esima giornata si Serie A. A Torino gli uomini di Juric ospitavano lo Spezia in una sfida di poco conto per la classifica: al novantesimo il risultato finale è 2-1. Nonostante il caldo i granata mettono subito in discesa la sfida: al 4′ è Lukic a sbloccare l’incontro su calcio di rigore. A chiudere la partita ci pensa lo stesso Lukic a metà ripresa. Inutile il rigore trasformato nei minuti finali di Manaj.

Nell’altra sfida l’Atalanta di Gasperini era costretta a tornare alla vittoria in trasferta contro il Venezia: in questo caso a portarsi a casa i tre punti sono gli ospite che si impongono per 1-3. Decisive le reti in ordine di Pasalic, Zapata e Muriel: Gasperini torna a sorridere dopo un mese di Aprile avaro di vittorie. Inutile il gol della bandiera di Crnigoj.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 71, Inter* 69, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Fiorentina 56*, Lazio 56, Atalanta* 54, Verona 48, Sassuolo 46, Torino* 43, Udinese* 39, Bologna* 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 28, Venezia 22*, Genoa 22, Salernitana* 22.

*una partita da recuperare