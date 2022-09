L’Atalanta viene fermata dalla Cremonese e perde l’occasione per mettere la freccia su Napoli e Milan Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l’anticipo di Serie A delle ore 12:30 tra Atalanta e Cremonese. La squadra allenata da Gasperini non va oltre il pareggio contro la neopromossa guidata da Alvini. Dopo un primo tempo a reti inviolate e un gol annullato a Koopmeiners, sblocca la partita per i nerazzurri Demiral al 74′. Ma poco dopo al 78′ rispondono gli avversari con un altro difensore, Valeri, che sigla il gol del definitivo 1-1.

Con questo risultato l’Atalanta perde l’occasione di scavalcare in testa Napoli e Milan e li raggiunge soltanto, mentre la Cremonese colleziona il suo secondo punto in campionato.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Atalanta, Milan14, Inter 12, Roma 10, Udinese 10, Juventus 9, Lazio 8, Torino 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Salernitana 6, Spezia 5, Verona 5, Empoli 4, Bologna 3, Lecce 2, Sampdoria, Cremonese 2, Monza 0