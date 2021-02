L’Atalanta vince anche senza Gasperini in panchina e dà un dispiacere alla Sampdoria di Ranieri. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nonostante l’assenza di Gasperini in panchina, per squalifica, e quella di Ilicic dal primo minuto l’Atalanta ha ha espugnato ‘Marassi’ nel lunch match della domenica, vincendo per 2-0. Vantaggio atalantino firmato da Malinovskyi a fine primo tempo, con un gran sinistro a giro; in apertura di ripresa invece il raddoppio di Gosens: la squadra nerazzurra aggancia così la Juve al terzo posto mentre la Samp di Ranieri resta a quota 30.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 53, Milan 49, Juventus*, Atalanta 46, Roma 44, Lazio 43, Napoli* 40, Sassuolo*, Verona 35, Sampdoria 30, Bologna 28, Genoa 26, Fiorentina, Udinese, Benevento, Spezia 25, Torino* 20, Cagliari, Parma 15, Crotone 12.

*una partita in meno