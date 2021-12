L’Atalanta vince in rimonta contro l’Hellas Verona e ristabilisce la distanza sulla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Terminata l’unica gara delle 15.00 in questa domenica di Serie A tra Hellas Verona e Atalanta. Al Bentegodi i padroni di casa erano passati in vantaggio con il solito ex Fiorentina Giovanni Simeone, quando al 22esimo ha bucato Musso sul proprio palo. Al 37esimo i bergamaschi sono poi riusciti a trovare il pareggio con Miranchuk. Nel secondo tempo è stato Koopmeiners a portare il vantaggio sull’1-2, grazie anche alla deviazione decisiva di Tameze. La Dea ha poi tenuto il vantaggio fino al termine. Sesta vittoria esterna consecutiva per l’Atalanta: è record nella storia nerazzurra.

L’attuale classifica di Serie A: Milan 39, Inter, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus 28, Roma, Lazio 25, Bologna 24, Verona, Empoli 23, Torino 22, Sassuolo 20, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.