L’Atlético e una prima offerta per Vlahovic che non spaventa. Ma in caso di rialzo…

È del primo pomeriggio la notizia (LEGGI QUI) della prima offerta dell’Atlético Madrid alla Fiorentina per Dusan Vlahovic. Cinquanta milioni di euro più bonus, una cifra che è ancora lontana dalla richiesta di settanta del club di Rocco Commisso. Per questo, è facilmente prevedibile che da Firenze arriverà un secco no alla proposta degli spagnoli.

Il serbo, però, piace molto ai Colchoneros che potrebbero dunque rilanciare e spingersi almeno a quota sessanta. Una cifra che potrebbe far vacillare Rocco Commisso, in arrivo in Italia nei prossimi giorni per risolvere (anche) questa situazione. Molto, se non tutto, dipenderà dalla volontà dello stesso Vlahovic di rinnovare il contratto in scadenza 2023.