L’attaccante che può attendere la Fiorentina. Prima le valutazioni di Italiano a Moena e poi il possibile affondo

Domani per la Fiorentina sarà il giorno della partenza direzione Moena, dove Italiano e i suoi si sottoporranno a due settimane di lavoro intenso. Quindici giorni di valutazioni per il neo tecnico gigliato, chiamato a capire su chi fondare la Fiorentina che verrà. Per questo motivo il mercato di Pradè sembra esser in stand-by, in attesa appunto dell’analisi che Italiano e il suo staff faranno sulla rosa di giocatori a loro disposizione.

Gli obiettivi viola dovranno dunque attendere, ma c’è un attaccante che più di altri sembra disposto ad aspettare i viola. Come riporta Calciomercato.com, il Crotone infatti è disposto ad accontentare Junior Messias che sogna la Serie A e ha in Torino, Sampdoria, Lazio e Fiorentina delle pretendenti importanti. Non c’è però fretta nell’accettare offerte al ribasso rispetto alla valutazione di 10 milioni di euro che il club calabrese fa del cartellino del talento classe 1991.