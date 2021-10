L’attacco della Fiorentina perde un altro pezzo: dopo Kokorin, si ferma anche Munteanu. Prima chiamata per un giovanissimo

Alla vigilia della trasferta contro la Lazio, la Fiorentina perde un’altra risorsa per il reparto offensivo. Dopo Aleksandr Kokorin – che salterà anche la trasferta di Roma -, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com anche Louis Muntenau è entrato nella lista degli infortunati a causa di un infortunio muscolare che dovrebbe tenerlo fuori per diverso tempo.

In attacco, dunque, mister Vincenzo Italiano potrà contare sul solo Dusan Vlahovic: il serbo dovrà reggere l’intero peso dell’attacco. Possibile la chiamata di Eljon Toci, attaccante classe 2003 della Fiorentina Primavera autore di due gol in quest’inizio di stagione: in caso, si tratterebbe della prima convocazione con i grandi per l’albanese.

AGGIORNAMENTO: Confermata la (prima) convocazione per Eljon Toci