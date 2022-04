L’attacco di Barone al Milan sulla questione biglietti: Fiorentina molto arrabbiata per la gestione

La Fiorentina è molto indispettita per la gestione dei biglietti riservati al settore ospiti nella partita di domenica contro il Milan a San Siro. Volendo utilizzare le parole di Joe Barone rilasciate nella giornata di ieri ad un evento a Palazzo Vecchio (LEGGI QUI), è “molto arrabbiata”.

Esauriti i tagliandi negli altri settori dello stadio, i tifosi rossoneri hanno preso d’assalto anche il terzo settore, l’anello verde dove solitamente vengono accolti i sostenitori delle squadre ospiti. Qualche tifoso viola è riuscito ad assicurarsi il tagliando, ma si tratta di un gruppo sparuto che si troverà insieme ai rossoneri.

Nella tarda mattinata di ieri, ad esprimere il proprio dissenso erano state proprio le associazioni del tifo, il centro di coordinamento e l’ATF, denunciando il fatto. Per la vendita, infatti, non sono state imposte né restrizioni legate alla provenienza geografica, né tantomeno è stata richiesta una tessera di fidelizzazione, in questo caso la InViolaCard.

Sono state coinvolte le Questure di entrambe le città (Firenze e Milano) e l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive. C’è da trovare quanto prima una soluzione, anche perché i tifosi viola si metteranno comunque in viaggio: quelli che hanno il tagliando e pure quelli senza che hanno già organizzato, pagandolo, il viaggio. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.