L’atteggiamento di Vlahovic è tutto fuorché quello di uno che vuole andare via. Ma la Fiorentina deve fare subito la sua parte FOTO

Gli attaccanti, si sa, vivono di momenti. Succede a volte che alcuni di loro vivano dei periodi di crisi, oppure di gloria in cui ogni pallone che toccano diventa oro. Dusan Vlahovic attualmente appartiene al secondo caso, visto il bottino di 21 reti con cui ha salvato la Fiorentina.

Una continuità che a Vlahovic è servita non solo per volare nei primi posti della classifica marcatori, ma anche per maturare tecnicamente e mentalmente. Ne è un esempio lampante la storia che il serbo ha postato su Instagram, che lo ritrae al centro sportivo intento ad allenarsi sulla cyclette alle una di notte.

Segno che Vlahovic, nonostante la Fiorentina abbia raggiunto il suo obiettivo, non vuole fermarsi e continuare ogni giorno a lavorare sodo per migliorare. L’atteggiamento è quello giusto, e francamente sembra tutto fuorché quello di un giocatore che ha voglia di andare altrove.

Certo dal canto suo Commisso dovrà dare al giocatore le giuste garanzie, sia economiche che tecniche. Difficile credere che davanti a uno stipendio adeguato e a un progetto ambizioso Vlahovic possa impuntarsi per andare via subito, dopo quella che di fatto è la sua prima vera grande stagione. Il ragazzo sembra intelligente e con i piedi per terra, lo dimostra con i fatti e con le dichiarazioni. Ma i matrimoni si fanno in due, e la Fiorentina non può permettersi di non presentarsi all’altare.