L’attesa è finita: oggi è la giornata di Dodô. Il programma del brasiliano

Parcheggiato in un hotel in attesa che potesse essere tesserato, è finalmente arrivato il momento in cui Dodô può sostenere le visite mediche con la Fiorentina e firmare il contratto fino al 2027. Nella giornata odierna il brasiliano si sottoporrà alle visite mediche in quel di Roma, dopo aver vissuto negli ultimi giorni a Milano, prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore viola.

Una volta sistemato questo aspetto, c’è da capire se Dodô salirà un paio di giorni nel ritiro di Moena, dove la Fiorentina è in ritiro fino a sabato sera. Altrimenti è tutto rimandato alla seconda parte della preparazione viola, che prenderà il via il 27 luglio in Austria.