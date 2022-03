L’attesa paga, anche a 32 anni. E ora la firma per il rinnovo di Terracciano…

Focus su Pietro Terracciano questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport- Stadio. Il portiere della Fiorentina negli anni ha scalato le gerarchie fino a diventare il portiere titolare della squadra a 32 anni, dando sicurezza al reparto difensivo con le sue parate. Prima vice di Lafont, poi vice di Dragowski, l’attesa paga, anche per un classe 1990 arrivato dall’Empoli ormai qualche anno fa.

Con l’addio del polacco in estate, la sua permanenza a Firenze sembra scontata, così come la firma per prolungare un contratto in scadenza nel 2023. La Fiorentina dovrà riflettere sulla porta, con la consapevolezza di avere un Terracciano che là dietro, può fare la differenza.