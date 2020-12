Laudisa: “Calciomercato Fiorentina? Vedremo chi sarà il sostituto di Cutrone. E a centrocampo…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha parlato di calciomercato a Radio Sportiva. Questo il suo parere sulle vicende di casa Fiorentina: “Cutrone è in uscita e vedremo chi sarà il sostituto, anche a centrocampo c’è l’idea di prendere un rinforzo”.

Laudisa si sofferma poi sulle altre squadre: “Inter? Le risorse non sono ingenti, quindi a gennaio deve puntare sul low cost. Ma è un discorso che riguarda un po’ tutti. Milik? Matassa complicata. Il Napoli vuole 18 milioni per un giocatore in scadenza e che tra poche settimane può firmare con chi vuole. Milan? Elliott ha sicuramente la disponibilità per poter intervenire sul mercato, ma non dimentichiamo che la società è sempre sotto la lente della UEFA, c’è un rosso di bilancio che consiglia prudenza. Simakan è il nome più evidenza per rinforzare la difesa, come vice Ibrahimovic si parla di Scamacca, Edouard e Jovic. Juventus? Non può spendere, quindi sarà un mercato a impatto zero, la logica dice che in attacco può arrivare Llorente“.