Laudisa: “I vertici juventini stanno seguendo Vlahovic con attenzione. La richiesta dell’entourage dell’attaccante serbo ai bianconeri…”

Il giornalista Carlo Laudisa, tramite un articolo su Gazzetta.it ha fatto il punto sulla situazione Vlahovic e una possibile trattativa con la Juventus: “Cherubini, Barone e Pradè non potranno toccare l’argomento a ridosso della partita, ma i contatti ci sono già stati. Anche se finora tutto è finito nel nulla, visto che la quotazione da 60-70 milioni di euro appare (al momento) irraggiungibile. Lo stesso Tottenham ha incontrato i dirigenti toscani in un summit londinese, ma senza approdare a risultati concreti”.

Poi ha aggiunto: “I vertici juventini stanno seguendo con particolare impegno questa situazione. C’è stato anche un contatto con l’entourage di Vlahovic e la risposta è stata molto chiara: serve alzare l’asticella a 6 milioni l’anno per lo stipendio, senza contare le inevitabili commissioni. Già in estate l’Atletico Madrid ha dovuto rassegnarsi a cambiare obiettivo, scontrandosi con le richieste dei suoi rappresentanti. Ora i Colchoneros appaiono fuori gioco, ma è ugualmente alto il rischio che entrino in gioco anche le altre corazzate d’Europa. È il motivo per cui la Juve vuole capire in tempi ragionevoli se Vlahovic ha altre preferenze”.